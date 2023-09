Vannucci e Villa: "Palco in piazzale Roma costato 250mila euro"

Ancora bordate dagli ex consiglieri Gianluca Vannucci e Valentina Villa. Questa volta se la prendono con la giunta Angelini per le "spese folli (oltre 2 milioni di euro) per i discutibili allestimenti natalizi e pasquali" e per i "250mila euro versati da Geat per l’acquisto e il montaggio del palco di piazzale Roma", che prima si affittava. "Occorrerà infatti spendere altro denaro pubblico per smontarlo e fare manutenzione". Gli ex consiglieri si chiedono "se non fosse stato preferibile investire questi soldi per la pulizia delle strade".