Vannucci si rimette in Azione È il nuovo coordinatore locale

Gianluca Vannucci nominato coordinatore locale di Azione a Riccione. Alla fine la battaglia interna tra il duo Vannucci-Santi e il gruppo di ex civici vicino al coordinatore provinciale Roberto Biondi, dimesso e uscito dal partito, ha visto i primi portare a casa il risultato. Fin dall’arrivo in Azione di Santi e Vannucci si era aperta la partita su chi dovesse rappresentare il partito. L’ex coordinamento provinciale, con Biondi divenuto anche commissario a Riccione, aveva contestato al duo la pretesa di gestire il partito. Il resto è storia recente con Azione che ha perso i pezzi in regione in più località, direttivi che si sono dimessi e alcuni che hanno rinunciato alla tessera, cosa che a questo punto si attende anche dal gruppo degli ex di Riccione civica che dopo le elezioni avevano trovato una nuova casa in Azione.

Il risultato lo hanno portato a casa Vannucci e Santi con il primo a diventare coordinatore di Azione e il secondo a farne da portavoce.

Sabato a certificare il passaggio di consegne sarà il senatore Marco Lombardo in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo coordinatore e della nuova linea che terrà il partito in città. Il lunedì successivo si terrà l’assemblea degli iscritti al netto delle defezioni ormai annunciate degli ex civici. "Uno degli obiettivi – scrive il senatore Lombardo nella lettera agli iscritti – sarà anche quello di riaprire i canali di comunicazione social per aggregare e consolidare i nostri sostenitori".