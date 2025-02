Varata al portocanale la barca-spazzina

Servirà per la pulizia del fiume Uso nel tratto a mare del ponte sulla via Ravenna, sarà utilizzato per la collocazione stagionale dei ’corpi morti’, i grossi massi di cemento che permettono l’ormeggio delle imbarcazioni. E verrà messo a disposizione di chiunque, privati o associazioni, lo richieda per interventi da effettuare in tratti di mare non lontani dalla costa.

Fumata bianca per la prima messa in acqua, l’altro pomeriggio all’altezza della gru di varo e alaggio, per il nuovo catamarano che il Circolo Nautico ha commissionato al Cantiere Morri, e che prenderà il posto dell’ormai vetusto vecchio catamarano, ribattezzato ironicamente anni fa "Bmw Oracle", il trimarano a stelle e strisce progagonista di varie edizioni della Coppa America di vela.

E’ stato fatto il primo varo del natante. Munito di una gruetta che servirà per spostare e collocare i massi, per verificarne il livello di galleggiamento, e la disposizione dei pesi a bordo. Il primo test ha avuto esito positivo.

"L’importanza del catamarano per tutta la marineriadi Bellaria Igea Marina credo sarà fondamentale – afferma il presidente del Circolo Nautico Roberto Sancisi –. In quanto da un lato servirà a posizionare a primavera e a rimuovere dopo la stagione estiva i cosiddetti ’corpi morti’, i pesanti blocchi di cemento armato che sono necessari a garantire la buona tenuta degli ormeggi di barche a vela e a motore all’interno del portocanale". Non solo: "servirà per tutte le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area portuale – prosegue il presidente del Circolo Nautico – da tronchi, rami, residui che vengono condotti verso la foce fluviale soprattutto in occasione di forti fiumane. Serve per tutte quelle esigenze che sono proprie della marineria. Il Circolo Nautico è stato promotore del nuovo catamarano, una realizzazione curata dal Cantiere Morri di Bellaria Igea Marina. Un ringgraziamento all’amministrazione comunale e a Romagna Banca, che ci hanno sostenuto e aiutato in questa realizzazione".

"Dopo il risultato positivo del primo test siamo estremamente soddisfatti – conclude Sancisi – e attendiamo ora di poter effettuare al più presto il varo ufficiale definitivo, per poi rendere subito operativo il mezzo nautico". Il catamarano (nome da definire) ha installato un motore fuoribordo Honda di 40 cavalli, ed è lungo 7,50 metri, per 3,20 di larghezza.

Mario Gradara