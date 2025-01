Varchi blindati nel ‘salotto’ rinviati a fine gennaio

Varchi blindati e i lavori nell’ultimo tratto di viale Ceccarini per ringiovanire la cartolina del ‘salotto’. E’ tutto rimandato a fine mese quando le feste (si spera) saranno finite. Prima si pensava all’Epifania, poi alle festività si è aggiunto il Sigep. Così in centro si continuano ad attendere mezzi e operai. Quella dei varchi blindati per garantire la sicurezza alle attività economiche e impedire le spaccate con furgoni lanciati a tutta velocità contro le vetrine, sta assumendo le proporzioni di un continuo rimando. Se ne parlava in estate, ma con i turisti a passeggio si è pensato di rimandare. Poi l’occasione è tornata in novembre, ma con il villaggio natalizio atteso dall’ultimo weekend del mese, Comune e Consorzio d’area hanno deciso di rimandare al termine delle feste. Ma l’Epifania non tutte le feste si è portata via, visto che è rimasto il Sigep. Non rimane che attendere il silenzio per piazzare pilomat e fioriere in cemento a bloccare i rimanenti varchi del centro. Per terminare i lavori serviranno poche settimane e questo dovrebbe dare garanzie che tutto funzioni già in primavera. Per i lavori in viale Ceccarini, invece, serve tempo. Il primo tratto a essere considerato è quello compreso tra piazzale Roma e viale Milano. Si parte a fine gennaio, così pensano in municipio. Poi ci saranno due mesi e mezzo per tentare di portarsi il più possibile avanti con il cantiere visto che arriverà la Pasqua, poi il Primo maggio e a quel punto il ponte del due giugno sarà sempre più vicino.