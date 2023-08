Varchi elettronici nell’isola pedonale, affidati i lavori

Sono state individuate le ditte e appaltati i lavori per la costituzione di quattro varchi elettronici che dovranno regolare gli accessi all’isola pedonale attorno a viale Ceccarini. L’importo complessivo per i varchi e gli impianti elettronici ammonta a 90mila euro. Gli accessi elettronici saranno posti in viale Virgilio all’incrocio con viale Fogazzaro, davanti al palazzo dei congressi, e in corrispondenza del palazzo del Turismo. In questa area gli accessi alla Ztl saranno due. I rimanenti varchi si troveranno lungo il viale Milano, all’incrocio con i viali Rismondo e dei Giardini. Ciò consentirà di gestire i momenti di particolare afflusso chiudendo il transito in viale Milano. Inoltre gli interventi del Comune sono finalizzati a consentire l’accesso alla Ztl solo ai veicoli privati di tipo ibrido o elettrico a basso impatto quando i valori di Pm10 sforeranno i limiti di legge.