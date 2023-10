Varchi sorvegliati nell’isola pedonale

Entro la fine di novembre l’isola pedonale avrà i suoi varchi con lettura targhe per stabilire chi e quando potrà entrare nell’area pedonale. Il progetto è ormai noto. Grazie a un contributo pubblico ottenuto dal Comune di 96mila euro, verranno posizionate telecamere capaci di leggere le targhe dei veicoli e interagire con i database della polizia municipale. I varchi saranno posizionati uno in via Virgilio e due in viale Milano. Nel primo caso si tratta dell’accesso al viale all’altezza del palazzo dei congressi all’incrocio con viale Fogazzaro. Gli altri due varchi saranno posizionati in viale Milano, uno all’altezza di viale Rismondo e l’altro in piazzale Curiel. Il progetto che aveva in animo la giunta, era di utilizzarli per gestire il traffico autorizzato nell’area centrale. In principal modo i fornitori con accessi in determinate fasce orarie. Tuttavia oggi non c’è una giunta in municipio e quella scelta non è mai stata messa nero su bianco. Dunque dal 24 novembre in poi, quando i lavori di posa della fibra ottica e di posizionamento delle telecamere saranno finiti, non scatterà il blocco degli accessi. E’ presumibile che le decisioni arriveranno con la prossima amministrazione comunale eletta dai cittadini, o in caso di annullamento da parte del Consiglio di Stato della sentenza del Tar che ha portato al commissariamento. Intanto le telecamere ci saranno e le due di viale Milano serviranno anche a video sorvegliare le zone a ridosso del lungomare.