Variante a ostacoli. Il comitato non molla: presentato ricorso al Tar

La variante alla Statale 16 finisce in tribunale. A presentare ricorso contro la proroga della Valutazione di impatto ambientale è il comitato del No che si è costituito una decina di giorni fa. Ad aderire un numero crescente di cittadini, tra quelli che sarebbero direttamente coinvolti dal progetto, con espropri per la realizzazione del tracciato, e una nutrita maggioranza che vive nelle zone che verrebbero coinvolte dall’opera. Nella serata in cui si è formato il comitato, il 28 novembre scorso, i presenti avevano deciso di muoversi per vie legali. Detto e fatto. Un gruppo di 56 firmatari ha sottoscritto il ricorso al Tar dell’Emilia Romagna facendosi assistere da uno studio legale marchigiano per invalidare la Via e mettere fine a un progetto che si trascina da oltre una decina di anni, la cui gestazione risale a molto tempo prima.

"L’inaspettato rinnovo della valutazione di impatto ambientale dell’opera ci ha spinto a costituire il comitato. La sua formazione ci offre la possibilità di rappresentare in modo più efficace le preoccupazioni e gli interessi di un gruppo di persone rispetto agli sforzi individuali". E’ nata anche una pagina Facebook in cui vengono inserite le novità sulle azioni del comitato ed anche informazioni per fra comprendere l’impatto che avrà il progetto.

I cittadini oltre a contrastare il progetto, lamentano una scarsa informazione da parte degli enti sull’opera e i suoi effetti. Il fatto che da anni ormai Anas e il governo non facciano procedere il progetto, non è certo una garanzia della sua non fattibilità. Ad oggi la variante ala Ss16 resta viva e i cittadini vogliono fermarla. Attualmente sono oltre 200 le persone nella chat del comitato. "Siamo aperti a tutti quei soggetti che comprendono la gravità e l’inadeguatezza del progetto, persone interessate all’ambiente in cui vivono e in cui vivranno i propri figli e su cui quindi l’opera avrà un impatto diretto, a livello di inquinamento dell’aria, acustico, paesaggistico e ambientale".

Andrea Oliva