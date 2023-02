Varotti: "Fermiamo il nuovo stabilimento Fileni Sarà un ecomostro e deturperà la Valmarecchia"

Le proteste conto il nuovo maxi allevamento di polli a Maiolo non si fermano. Non le manda a dire nemmeno Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio per la zona nord delle Marche e residente in Valmarecchia. "L’ecomostro va fermato. E va aperta un’indagine su chi l’ha autorizzato". Varotti non fa sconti. "Sarà bella la cartolina del prossimo futuro in Valmarecchia: 16 grattacieli orizzontali, 16 mostri di cemento con subito dietro la fortezza e il borgo di San Leo." Per Varotti l’impianto è inammissibile: "Il paesaggio celebrato da Piero della Francesca e Raffaello sarà dominato e deturpato da questi mostri." Tanta rabbia nei confronti di "una scelta urbanistica ed economica pericolosa, e di comportamenti scellerati da parte degli amministratori locali". Varotti si chiede dove fossero i sindaci della Valmarecchia, quando il progetto del nuovo stabilimento della Fileni è stato approvato: "Gli amministratori devono rispondere ai cittadini, sono seduti sui loro scranni per fare gli interessi delle loro comunità". L’attacco poi si concentra sul sindaco di Maiolo, Marcello Fattori: "Non mi chiedo dove era il sindaco di Maiolo, visto che lui ha approvato le varianti e ha dato il via a questo scandalo edilizio che mina la salute dei cittadini, la bellezza e la salvaguardia ambientale di una delle vallate più belle in Italia".