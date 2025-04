Varrella lascia, entra Ionni: "Torneo Pecci tutto in trasferta"

Lavori allo stadio ’Nanni’ in ritardo e torneo di calcio giovanile ’Daniele Pecci’ per la prima volta, in 42 anni, costretto a emigrare (Santarcangelo i match clou, ma anche Gatteo, San Mauro e La Valletta a Igea). Chi ha sbagliato? Lo chiediamo al neo presidente del Bellaria Igea Marina 1956, Fabio Ionni, subentrato in settimana a Franco Varrella, che ha lasciato dopo essere subentrato pochi mesi fa a Davide Morri (entrambi sono rimasti nel consiglio direttivo).

"Premetto che sono solo un traghettatore, alla presidenza sino a fine anno – attacca Ionni, imprenditore contitolare di Inox Bim –. A fare slittare la tempistica, tutto doveva essere pronto a Pasqua proprio per il torneo Pecci, è stato da un lato il maltempo, dall’altro problemi emersi per la preventivata riutilizzazione del manto sintetico. Si è capito solo all’ultimo che rimontarlo costava più che installarlo nuovo". A bando per l’appalto lavori circa un milione di euro. "Magari l’azienda appaltatrice – aggiunge Ionni – poteva darci indicazioni per tempo sul riutilizzare o meno il vecchio manto. A questo punto non abbiamo certezze sui tempi di consegna dello stadio, potrebbero essere altre 4-6 settimane, non è chiaro".

"Certamente dover gestire il torneo Pecci in trasferta ci causa non poche difficoltà logistiche e operative – aggiunge Ionni –. E’ una situazione difficile, con le squadre giovanili di molti top team nazionali che alloggeranno nelle nostre strutture ricettive, ma dovranno giocare le partite altrove (i top team sono completamente spesati, ndr). Così come le squadre non professionistiche, che dovremo supportare anche con la logistica e gli spostamenti".

Al Pecci edizione 42, dal 18 al 21 aprile, parteciperanno Juventus, Atalanta, Bologna, Torino, Fiorentina, Cesena, Rimini, Ancona, Ravenna, Bellaria, Monza, Parma, Vis Pesaro, Forlì, Perugia e Imolese.

m.gra.