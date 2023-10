Varsavia, ecco la sede del consolato

Ieri mattina è stata inaugurata, a Varsavia, la nuova sede del consolato onorario della Repubblica di San Marino con giurisdizione sull’intero territorio della Repubblica di Polonia. Con una breve cerimonia, l’ambasciatore di San Marino in Polonia Dario Galassi e il console onorario a Varsavia Rafał Dawid Fleszar hanno simbolicamente svelato insieme lo scudo consolare, sancendo così l’apertura ufficiale del consolato onorario che si trova a Jabłonna nei pressi della città di Varsavia. Nel corso della cerimonia di inaugurazione "sono state evidenziate le ottime relazioni bilaterali e sottolineato il desiderio di rafforzarle ulteriormente in futuro". L’apertura del nuovo Consolato di San Marino a Varsavia sarà "un punto di riferimento – dicono dalla Segreteria Esteri – per i concittadini residenti o in visita in Polonia".