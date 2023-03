Varvara, l’attrice in erba scappata dalla guerra A 10 anni ha debuttato in ‘Chiara di Dio’

Ha 10 anni, si chiama Varvara e con la sua famiglia ucraina, fuggita dalla guerra, è stata ospite del Lago di Monte Colombo e della Fondazione Leo Amici. Teatro e solidarietà, dunque: domenica pomeriggio Varvara ha debuttato in Chiara di Dio nelle vesti della piccola Chiara. Tantissimi applausi per l’artista in erba e per tutti gli altri performer della Compagnia Rdl che si sono misurati con le prove generali a porte aperte del musical sulla santa di Assisi davanti ad un teatro gremito in ogni ordine di posto.

Standing ovation al termine della rappresentazione, in attesa del debutto ufficiale del riallestimento 2023 per lo spettacolo a firma di Carlo Tedeschi, con le musiche di Stefano Natale e Andrea Tosi e le coreografie di Gianluca Raponi, il 5 aprile prossimo al teatro Traiano di Civitavecchia.

La riminese compagnia Rdl fu fondata nel 1983 da Leo Amici che fece del teatro uno strumento di aggregazione e prevenzione del disagio giovanile.

Dello stesso Leo Amici ricorre quest’anno il centenario della nascita che la Fondazione che porta il suo nome si appresta a celebrare con una serie di iniziative.

In foto Francesco Troilo di Carlo (San Francesco), Varvara (piccola Chiara) e Annamaria Bianchini (Chiara adulta)