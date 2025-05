Vasca di laminazione sul Ventena. Lavori ai nastri di partenza

Vasca di laminazione sul Ventena, si entra nel vivo con i lavori. L’amministrazione comunale di San Giovanni e i tecnici illustreranno il progetto ai cittadini proprio martedì. Dunque il mega cantiere prende avvio per mettere in sicurezza un fiume che attraversando il centro abitato di San Giovanni negli ultimi anni, in caso di forti piogge, ha fatto pensare al peggio con piene piuttosto significative. "Entrano nel vivo i lavori per realizzare la vasca di espansione sul fiume Ventena – ribadisce l’amministrazione comunale marignanese (in foto la sindaca Michela Bertuccioli) – Noi e i tecnici referenti del progetto invitiamo i cittadini a partecipare all’incontro in programma nella sala del consiglio comunale per illustrare un progetto di fondamentale importanza per la salvaguardia del territorio, sia a monte che a valle del centro storico". Dopo una prima fase che ha riguardato gli espropri, l’allestimento del cantiere e la bonifica bellica, inizieranno le operazioni di scavo, che coinvolgeranno anche la viabilità connessa al cantiere, si annuncia qualche disagio ma necessario a tale opera. Si creerà, dunque, una grande vasca che rallenterà in futuro il corso del fiume, diminuendone poi la portata a valle in caso di forti piogge. La vasca di espansione è un’opera del valore di circa 9 milioni di euro, realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, "garantirà un automatico flusso calmierato a valle delle portate di piena – spiegano i tecnici – nonché la realizzazione di un parco fluviale pubblico". In parallelo a questo intervento è previsto un ulteriore progetto di consolidamento degli argini e di difesa delle sponde in corrispondenza di alcuni punti critici del corso fluviale, con alcuni lavori che sono già in corso.

lu. pi.