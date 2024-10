Vasche anti-allagamenti e nuove piazze sul mare a Rivazzurra e Miramare

È arrivato il momento dei lavori per realizzare le due nuove grandi vasche di accumulo nella zona sud di Rimini. Opere pensate per evitare che, in occasione delle forti piogge, la città si allaghi e si aprano gli scarichi a mare. Procede il Psbo, piano per la salvaguardia della balneazione. La prossima settimana partiranno i lavori di costruzione della maxi vasca della fossa Rodella a Rivazzurra, in viale Regina Margherita. Siamo al confine con Miramare. A questi lavori se ne aggiungeranno altri sul finire dell’anno. In dicembre partirà infatti il cantiere per realizzare la vasca di laminazione e di prima pioggia al Colonnella 2, in fondo a viale Firenze a Bellariva. Entrambi i lavori dovranno terminare nel 2027, secondo la tabella di marcia che Hera e il Comune si sono dati. Sotto terra prenderà vita un altro pezzo del Psbo, in superficie la zona a ridosso della spiaggia diventerà invece un nuovo pezzo del Parco del mare. Come già accaduto in piazzale Kennedy, dove è stato realizzato un belvedere sopra le due grandi vasche interrate, anche negli interventi nella zona sud è prevista la medesima cosa. Due nuovi belvedere in arrivo. Le nuove piazze affacciate sul mare seguiranno le linee già vista in piazzale Kennedy. Per illustrare i due cantieri in zona sud si svolgerà un incontro pubblico aperto a tutti (organizzato insieme all’associazione albergatori) il 17 ottobre, all’hotel Yes Touring in viale Regina Margherita 82. L’incontro partirà alle 18.