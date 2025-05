Vasini raggiunge Kiev: "Qui contro la guerra"

"A Kiev per l’Europa, lì dove i valori europei resistono ogni giorno sotto le bombe. È da qui che dobbiamo ripartire". Così Jacopo Vasini, consigliere comunale di Bellaria Igea Marina, ha commentato la sua partecipazione alla manifestazione per la Giornata dell’Europa, svoltasi in piazza Maidan, cuore simbolico della resistenza ucraina. Vasini ha fatto parte della delegazione italiana promossa da Europa Radicale, composta da amministratori locali tra cui Aron Gambelli, vicesindaco di Mondaino, e Nina Dubois, assessora dello stesso Comune. Con loro, oltre cento cittadini italiani, tra cui figure istituzionali come il senatore Ivan Scalfarotto ed Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano. "Celebrare l’anniversario della Dichiarazione Schuman a Kiev – ha dichiarato Vasini – significa ricordare che l’Europa non è solo un’idea, ma un progetto di pace concreta da difendere ogni giorno". La manifestazione ha rilanciato l’appello per gli Stati Uniti d’Europa, come "unica via per contrastare nuove aggressioni militari e rafforzare l’integrazione tra i paesi membri".

Nei giorni precedenti, la delegazione romagnola ha visitato Irpin, teatro della resistenza nei primi giorni dell’invasione. Qui ha incontrato il sindaco Oleksander Markushin, che nel febbraio del 2022 guidò 220 cittadini armati per difendere la città e ritardare l’assalto a Kiev. "Vederlo oggi raccontarci quei giorni – ha aggiunto Vasini – ci ha fatto capire che l’identità europea passa anche da queste strade martoriate". Toccante anche l’incontro con Center for civil liberties, Nobel per la pace 2022, che documenta i crimini e le detenzioni illegali nei territori occupati. "La loro testimonianza ci chiede di non voltare la testa. L’Europa deve essere unita, forte, giusta. Slava Ukraini".

a.d.t.