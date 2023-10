Vassoio di ketamina in macchina: 23enne in manette

Voleva consumare la droga in tutta comodità: per questo motivo aveva aperto il bagagliaio della sua macchina e aveva predisposto un vassoio con sopra due strisce di ketamine pronte per essere inalate. È accaduto domenica pomeriggio nel parcheggio di una discoteca. Il giovane consumatore di ‘polvere’ è stato però notato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini, che si sono così avvicinati facendo scattare nei confronti dell’automobilista un controllo più approfondito. I sospetti dei militari dell’Arma si sono rivelati fondati: all’interno della macchina sono state infatti rinvenute altre 20 dosi di ketamina racchiuse in involucri di carta pronte per essere cedute agli acquirenti e una dose di hashish. I carabinieri, al termine degli accertamenti, hanno quindi fatto scattare le manette nei confronti del 23enne, che è stato accompagnato in carcere in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Rimini ed essere processato per direttissima.