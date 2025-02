"Vecchi hotel, servono sostegni regionali"

"Occorre intervenire anche con la Regione per gestire nuovi prodotti con una legge che non si occupi solo della promozione di quello che c’è, ma che si preoccupi anche di gestire l’innovazione e l’evoluzione delle nostre destinazioni turistiche". Lo ha detto la presidente Aia Patrizia Rinaldis. Alberghi chiusi: "Sono anni che discutiamo sul convertire quelle aree liberandole a favore di servizi per il turismo, lo chiedono tutti ma i cambiamenti non avvengono solo parlandone ma servono strumenti urbanistici per attuarli. Non abbiamo ancora il Pug e oggi paghiamo l’immobilismo sulla rigenerazione urbana".

"Vediamo in termini economici cosa si può mettere in campo per incentivare l’acquisizione di queste strutture chiuse, opportunità normative e finanziarie per la riqualificazione e per questo dobbiamo lavorare con la Regione. E non dimentichiamo che dal 2016 ad oggi sono diminuiti di 48 le strutture ricettive. Capitolo penoso sono aumentate le locazioni brevi, che hanno generato nel 2024 - 285.000 presenze, che corrispondono a 80 alberghi di 30 camere pieni per 100 giorni, su queste dobbiamo lavorare sempre di più perchè vengano equiparate alle strutture ricettive".

"Chiedo al nuovo assessore di mettere in atto tutti gli strumenti a sua disposizione compresi gli accordi di programma per poter iniziare la famosa rigenerazione. Un lavoro condiviso sul Pug un lavoro condiviso sulla riqualificazione, un lavoro condiviso sul piano dell’arenile, che sia adeguato alla nuova domanda del turismo soprattutto estero: piscine, diversificazione dei servizi, tenendo conto anche degli alberghi fronte mare con categorie superiori".