Vecchi: "Una chance per chi gioca meno"

Chiede ai suoi impegno e attenzione, ma annuncia anche che nella gara di Coppa Italia contro il Rimini ci sarà ampio spazio per i giovani. Ma anche per chi, sin qui, non ha messo insieme troppi minuti in campionato. Stefano Vecchi ha le idee chiare su quello che ha in mente per il suo Vicenza. La priorità è ovviamente il campionato per i veneti che guardano da vicino il Padova primo della classe nel girone A. Quattro i punti di distacco, anche se la capolista ha giocato una gara in meno. Facile capire, quindi, quale sia la priorità stagionale. Ma è chiaro che, poi, perdere non piace a nessuno. "Vogliamo affrontare questa partita con il massimo impegno e la massima attenzione – dice l’allenatore del Vicenza – Sarà l’occasione per dare minutaggio e valutare qualche giovane che fin qui ha trovato poco o nessuno spazio, ma sono convinto che verrà fatta una partita importante con la volontà e lo spirito di passare il turno, anche perché abbiamo un organico importante". E’ onesto Vecchi pensando anche a quel Rimini che nelle ultime due stagioni della Coppa è sempre stato capace di mettere i bastoni tra le ruote al Vicenza. Ma l’allenatore dei veneti non ci pensa. Pensa invece ai giovani da buttare nella mischia. Da Fantoni a Zorzi. Da Vescovi a Tonon. Assente, come noto, Claudio Morra. L’ex tanto amato dal popolo romagnolo, passato proprio la scorsa estate dal Rimini al Vicenza, è stato fermato da un problema fisico. Ci sarà, invece, l’ex Zamparo a guidare l’attacco. Probabilmente in compagnia di Cester. "Cester sicuramente sarà della partita – assicura Vecchi – ed è uno che può fare più ruoli. Davanti ci sarà sicuramente Zamparo che domenica poi invece sarà squalificato. Voglio che chi scende in campo si diverta e dia il massimo: è un modo per loro di guadagnarsi spazio e di dimostrare quello che sanno fare". Assente Morra, ci saranno Laezza e Zonta appena usciti dall’infermeria, ma comunque in partenza dalla panchina. Il cammino di Coppa Italia del Vicenza, nei primi due turni, non ha avuto troppi inciampi. Sempre per 2-1, la squadra di Vecchi, ormai mesi fa, ha sbarrato la strada prima al Legnago, poi all’Atalanta Under 23. E ora sotto con il Rimini.