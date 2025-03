Vecchia Fornace, nuovo taglio alla ciminiera

Ormai è ridotta a un ’mozzicone’, ma sarà ricostruita "com’era e dov’era". La ciminiera della Vecchia Fornace dei mattoni, oggetto del più corposo finanziamento ottenuti dal Comune di Bellaria Igea Marina dai fondi del Pnrr, è stata ulteriormente abbassata. Dai circa 27 metri originari del ’camino’, il primo accorciamento, nei mesi scorsi, era stato di circa nove metri. Quest’ultimo, realizzato nei giorni scorsi, di 5-6 metri. Motivo? "La ditta incaricata dell’intervento di rigenerazione – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – ha chiesto di poter procedere a un ulteriore abbassamento per ragioni di sicurezza, anche alla luce delle periodiche forti piogge che interessano il nostro territorio". "Ma tutti i mattoni della ciminiera rimossi – assicura il sindaco – sono stati catalagati e numerati uno per uno, mattone per mattone, e al termine dei lavori verranno risistemati nella loro posizione, riportando la ciminiera alle sue dimensioni originarie". Quanto alla tempistica, i lavori – spiega l’amministrazione comunale – procedono secondo la tempistica indicata dal Pnrr. Ultima verifica lo scorso settembre, con esito positivo. La fine dei lavori è prevista per febbraio 2026. L’intervento riguarda una parte limitata (circa un terzo) dell’intero complesso, non è ricompreso il recupero del lago adiacente. Sulla cui rifunzionalizzazione – lo stesso per la ex Fornace – sono in corso da tempo confronti e approfondimenti. Tra le ipotesi avanzate per il lago la pratica del Wakeboard boat. Più volte la minoranza consiliare ha chiesto aggiornamenti sulle ipotesi di riutilizzo della struttura.

Comprata dal Comune nel 2017 per circa 600mila euro, dopo otto aste andate deserte (si partiva da 3,5 milioni) la Vecchia Fornace dei mattoni – che proprio quest’anno compirà un secolo di vita –, unico monumento di archeologia industriale cittadina, è un cantiere aperto. In corso i lavori per il recupero, dopo che l’amministrazione comunale è riuscita a ottenere la cifra record di 5,7 milioni dal Pnrr per rigenerazione e restauro. L’appalto per il recupero – il più rilevante mai emesso dal Comune – è stato di 4,2 milioni. Come conferma il ’taglio’ ulteriore della ciminiera, i lavori di riquailficazione, esterna e interna, proseguono: nei primi mesi di quest’anno è prevista la conclusione di quelli per la riattivazione della ciclabile sul fiume Uso, all’altezza dell’ingresso dell’ex Fornace.

Mario Gradara