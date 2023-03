Vecchia fornace, rinascita più vicina

Vecchia fornace: avanti verso il recupero. "Sulla fornace e sulla ciminiera sono state fatte verifiche strutturali e statiche, a cura dei progettisti, Studio Politecnica di Firenze, funzionali alla stesura del progetto di recupero e riqualificazione. Che ci verrà presentato nei prossimi mesi, e terrà ovviamente conto di quelle analisi. I progettisti incaricati utilizzeranno i risultati per creare modelli da impiegare nel piano che arriverà sulla scrivania dell’amministrazione comunale". Dal Comune si fa il punto sull’ambizioso intervento destinato a riportare a nuova vita l’antica fornace, monumento di archeologia industriale di Bellarfia Igea Marina (che per inciso compirà cent’anni di vita nel 2026). Nelle scorse settimane sono stati ’avvistati’ alcuni operai e tecnici che hanno scalato l’altissima ciminiera della struttura, issati da una piattaforma telescopica, per verificarne la solidità. "Non sono state fatte verifiche di natura sismica – puntualizzano dall’amministrazione comunale – ma di tipo strutturale". "Siamo nella fase di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo – continua il Comune – ed è già avviato il confronto con gli enti preposti per le varie autorizzazioni". Per la Vecchia fornace dei mattoni l’amministrazione ha ottenuto dai fondi del Pnrr un finanziamento ‘record’ di 5 milioni di euro (e in merito sono arrivate critiche dalle forze di opposizione, che indicano l’area portuale quella cui sarebbero dovuti andare i corposi finanziamenti). "Quelle giunte dal Pnrr sono risorse che si sommano a quanto già investito per il recupero del parco e l’effettiva restituzione dei luoghi alla comunità", concludono dal Comune. La Vecchia fornace, nella parte accessibile, ha già ospitato importanti appuntamenti, a partire da quelli legati al Piano Strategico Bim 2040. Il Comune ha chiesto ai progettisti di "dare risposte e orientamenti importanti, rispetto al ventaglio di destinazioni d’uso che il luogo offre".