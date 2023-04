Rimini, festa-assalto alla Vecchia Pescheria: canti, balli e fiumi d’alcol

Rimini, 9 aprile 2023 – Sono arrivati in un centinaio e hanno occupato ‘pacificamente’ la Vecchia pescheria. Tra musica a tutto volume, drink e birre come se piovessero, balli scatenati sui bancali in pietra d’Istria (pratica vietatissima dalla Sovrintendenza), ieri pomeriggio, tra le 16.30 e le 19, è andata in scena la festa improvvisata di University Holidays , il tutto davanti agli occhi esterrefatti, ma anche divertiti, delle tante persone che affolavano il centro storico di Rimini.

Si è così venuto a creare un colpo d’occhio piuttosto insolito, tra ragazze che twerkavano e famiglie con il gelato da passeggio in mano. University Holidays è un tour operator che organizza vacanze di gruppo per giovani e giovanissimi tra i 18 e i 25 anni. In questi giorni ospita una comitiva di circa 300 ragazze e ragazzi provenienti da varie Regioni d’Italia, tra cui Lazio e Liguria. Ieri pomeriggio alcuni di loro hanno deciso di fare tappa nella zona delle ‘Cantinette’ per brindare alla Pasqua in arrivo, prima di trasferirsi tutti a ballare nei locali della Riviera.

Sul posto, attorno alle 17.15, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Gli agenti si sono intrattenuti a parlare con gli organizzatori dell’iniziativa, chiedendo di abbassare il volume delle casse. A quel punto sono rimasti in zona, a vigilare sul popolo dei festaioli, ma non sono stati presi provvedimenti.

"Siamo un’agenzia composta da professionisti del settore viaggi, che ogni anno organizza decine e decine di appuntamenti ed eventi in varie parti della Penisola: il nostro arrivo era stato concordato con i locali della Vecchia pescheria e ci siamo mossi nel rispetto della legalità e delle regole" spiega uno dei responsabili, Mattia Loffreda.

"Siamo abituati a questo genere di manifestazioni e dialoghiamo costantemente con le forze dell’ordine. Quando ci hanno chiesto di abbassare il volume, abbiamo provveduto immediatamente a farlo".

Il party nella Vecchia pescheria ha causato però più di un malumore tra i gestori di alcuni locali. "Siamo stati costretti a tenere chiuse le nostre attività per via della musica troppo alta, i clienti erano infastidi e arrabbiati – spiega un esercente –. Di fatto, la Vecchia pescheria si è trasformata in una sorta di discoteca a cielo aperto. A un certo punto, addirittura, sono saltati fuori i vocalist, cosa che in teoria non sarebbe permessa. Senza considerare poi i balli sui bancali in marmo, categoricamente vietati dal Comune. Eppure non mi pare che qualcuno sia stato multato. Non è una cosa accettabbile per un centro storico come il nostro".