"Vecchia pescheria, giusto punire gli abusi"

"È giusto e doveroso che si puniscano duramente i locali della Vecchia pescheria che commettono abusi e non rispettano le regole, anche per proteggere tutti quegli esercenti che invece si comportano in modo corretto e rispettoso". Il tema della sicurezza in centro storico continua a tenere banco: dopo la festa abusiva organizzata sabato scorso nella zona delle cantinette, conclusasi con una doppia denuncia nei confronti dei gestori dei locale oltre a multe salatissime, a prendere posizione adesso è il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti.

"Condivido l’atteggiamento da parte del Comune sulla vicenda della festa abusiva avvenuta sabato scorso. Invito l’amministrazione a proseguire il dialogo e la collaborazione con i locali affinché la Vecchia pescheria rimanga una zona di incontro e di socializzazione da vivere in modo sereno, nel rispetto dei beni e dell’identità storica e culturale che abbiamo il dovere di proteggere e tutelare" è la premessa di Croatti. "Intollerabile – aggiunge ancora il senatore – che qualcuno pensi di far quello che vuole con gravi rischi per l’ordine pubblico e anche per i delicati e antichi banconi di marmo dell’area". Per Croatti "atteggiamenti come questi possono avere conseguenze anche per gli altri locali incolpevoli e portare persino alla chiusura della Vecchia pescheria, con il rischio poi che quel luogo di socialità per i riminesi diventi buio e off-limits. Continui quindi il confronto collaborativo con tutti gli operatori del centro storico per arrivare a unamigliore gestione delle criticità e a regole chiare e condivise che tutelino tutti i cittadini nel loro desiderio di vivere il centro storico". La festa era stata organizzata dal tour operator University holidays. Nei guai sono finiti i titolari del locale dove l’evento si è svolto: per loro è scattata una denuncia per l’assenza di permessi e anche per aver consentito ai giovani partecipanti di ballare sopra i banconi di marmo.