Vecchie tubazioni rimosse da Hera

Depuratore... depurato. Come annunciato di recente, la società Hera ha concluso la rimozione della tubazione, eredità del vecchio depuratore non più attivo, che ancora era presente lungo la ciclabile sul fiume Uso all’altezza dell’ex Fornace. "Un intervento prezioso – rileva il Comune – anello di completamento di un percorso che lega riviera e entroterra, nel verde e vocato a benessere, sport e wellness. Ancor di più poichè ora le aree rigenerate della ex Fornace diventano raggiungibili da pedoni e biciclette usando un camminamento sicuro collegando questa zona a monte di via Ravenna al porto".