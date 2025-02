"Vedere è capire?". Inaugura la mostra al centro polivalente

Cattolica celebra l’arte dell’educare: mostra, formazione e una nuova intitolazione dedicata ad Alberto Manzi. Da oggi al Centro Culturale Polivalente di Cattolica prende il via la mostra "Vedere è capire? Appunti per immagini tra Alberto Manzi e Marie Neurath", un viaggio tra immagini, testi e visioni educative di due pionieri della comunicazione visiva. Attraverso frammenti grafici e appunti visivi, la mostra mette a confronto i lavori di Alberto Manzi e Marie Neurath, due figure che hanno precorso i tempi nell’uso delle immagini come strumento per comprendere la complessità e stimolare il pensiero. L’inaugurazione è fissata per oggi alle ore 16.30 negli spazi del Centro Culturale Polivalente.