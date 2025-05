Voleva vedere il mare l’ultima volta, desiderio realizzato: “Grazie di cuore”

Rimini, 15 maggio 2025 – Una giornata speciale per Vittoria Giuliani, 84 anni, originaria di Roma e residente a Morciano di Romagna, che ha potuto esaudire il suo ultimo desiderio: tornare a vedere il mare.

Un desiderio semplice, ma carico di significato, soprattutto per una donna anziana e con disabilità, oltretutto segnata dalla distanza fisica con le proprie figlie che vivono all’estero.

A rendere possibile questo momento speciale sono stati i volontari dell’Associazione Carabinieri – Sezione Martiri di Nassiriya di San Clemente, insieme a quelli della Croce Adriatica di Misano Adriatico.

L’iniziativa si è concretizzata questa mattina, grazie anche all’impegno della signora Iria Bozzali, che segue da vicino l’anziana e si è fatta promotrice del nobile gesto.

Il mare, da sempre meta familiare e rassicurante per Vittoria, è tornato così ad essere parte della sua vita, anche solo per un giorno. “Non c'è gioia più grande che vedere la felicità negli occhi di chi realizza un desiderio atteso da molto tempo” – ha dichiarato con emozione il Luogotenente Luca Fanini, presidente dell’Associazione, che da oltre dieci anni opera sul territorio dell’Unione della Valconca in attività di supporto e volontariato.

Durante la giornata, fatta di emozioni sincere e momenti indimenticabili, Vittoria ha voluto esprimere con parole semplici ma toccanti la sua gratitudine: “Non avrei mai pensato che questo potesse davvero accadere. Grazie di cuore a tutti”.

Il precedente

Un episodio simile, lo scorso marzo aveva visto protagonista un’altra anziana e i carabinieri, sempre a Rimini.

In quel caso Denisa Mombelli, 74enne ricoverata all’ospedale di Novafeltria, aveva chiamato il 112, chiedendo proprio di parlare con i carabinieri. "Voglio solo parlare un po’”, aveva subito chiarito. E i militari dopo aver chiacchierato con lei al telefono, il giorno stesso, e con grande stupore della donna, si sono presentati in ospedale e hanno fatto visita all’anziana.