Veleni sul canile: "Ora basta, quereliamo"

Nuove accuse contro il canile comunale di Riccione, e questa volta non sui social ma con una lettera anonima inviata a una lunga lista di enti tra cui figurano la Procura, il Comune, l’Ausl ed anche la Guardia di finanza. "Un gesto vile considerando il fatto che la lettera è anonima" premette l’avvocato Raffaele Moretti dell’associazione che gestisce la struttura, la Konrad Lorenz.

Non è la prima volta che le voci sul canile finiscono in querele. In passato, era il 2021, arrivarono in municipio a Riccione diverse segnalazioni per presunte inefficienze all’interno della struttura e lamentele anche per il trattamento riservato agli animali, cosa che si è ripetuta con l’ultimo esposto. A quelle lamentele seguì un raffreddamento dei rapporti con l’allora amministrazione comunale (giunta Tosi), fino ad arrivare alla decisione del Comune di affidare la gestione della struttura ad Aspes, società di cui il municipio è socio, in attesa di un bando. "Con la nuova amministrazione – spiega l’avvocato Moretti – è stato confermato l’affidamento alla Konrad Lorenz per la gestione della struttura. Non solo. La stessa Ausl esegue controlli periodici che non hanno portano a rilievi. Siamo davanti a accanimento che va avanti ormai da anni nei confronti dell’associazione e del suo presidente". Stiamo parlando di Massimiliano Lemmo.

Aspes, che aveva l’affidamento della gestione della struttura, ha presentato nei mesi scorsi un bando per affidarla. Due le società che si sono presentate: Konrad Lorenz e Centofiori. Infine ad ottenere la gestione è stata Konrad Lorenz, realtà storica che da decenni cura le attività della struttura.

La lettera anonima non si ferma alla gestione dell’associazione, e dedica larga parte dello scritto alla figura del presidente finendo per tirarne in ballo anche il passato "che nulla ha a che vedere con la gestione del canile" ribatte l’avvocato. Si arriva a contestare l’utilizzo dei contributi pubblici "nonostante la regolarità amministrativa dei bilanci". Peraltro la lettera cita casi di animali con dovizia di particolari lasciando intendere che a scriverlo sia una persona molto vicina alla struttura. Tuttavia "la querela che intendiamo presentare, che segue quelle fatte in passato, sarà nei confronti di ignoti visto che la persona che ha scritto la lettera non ha voluto firmarsi" ribatte Moretti.

La segnalazione, come detto, è arrivata ieri mattina anche in municipio, portando uffici e assessore a fare le prime verifiche anche se in presenza di un atto anonimo. Verifiche che hanno sancito come rilievi da parte dell’Ausl, ente che esegue controlli sulla struttura, non ne siano arrivati.

a. ol.