Veltroni racconta le ’emozioni’ della nostra storia

Mercoledì alle 10, all’auditorium della scuola Fontanelle, verranno presentati i risultati del progetto Operazione Olive: l’alba della liberazione. Paesaggi e memorie di guerra coordinato dal Museo del Territorio e finanziato dalla Legge regionale 3/2016 che sostiene iniziative volte alla valorizzazione della memoria del Novecento. Durante la mattinata interverranno le classi delle scuole Fontanelle, Geo Cenci, San Lorenzo, via Ionio e via Alghero coinvolte nella registrazione di alcuni podcast e nello sviluppo di una webcomics dedicata alla battaglia di San Lorenzo in Strada.

Per questa occasione Riccione ospita lo spettacolo di Walter Veltroni, Le emozioni che abbiamo vissuto, in programma alle 21 alla Granturismo (ingresso a pagamento), un racconto teatrale presentato in collaborazione con Riccione Teatro. Lo spettacolo esplora le vicende del nostro Paese e del mondo, raccontate non solo attraverso i fatti, ma soprattutto attraverso le sensazioni, i sentimenti e le passioni che le hanno accompagnate. Dalla caduta del muro di Berlino alle grandi conquiste civili, dalla memoria della Resistenza fino ai momenti più significativi della politica e della cultura italiana, Veltroni costruisce una narrazione che unisce testimonianza personale e memoria collettiva.

I biglietti sono disponibili su Liveticket.it, nei punti vendita Liveticket, presso la biglietteria del Palazzo del Turismo il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18.