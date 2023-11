Vende abbigliamento e ‘spopola’ sul web

Una parete di maglioncini, ordinatissima, colorata. "Ma fuori ci sono trenta gradi e il sole, allora vado a prendere un litro di benzina e brucio tutto. Ma la benzina costa due euro, allora prendo un caffè". Da quando Gianmario Matera, titolare del W12 a Riccione e della una linea di abbigliamento GM77, ha postato il video in cui mostra tutta la propria ironia per un autunno che non arriva e le vendite che non decollano, le visualizzazioni su Instagram hanno continuato ad aumentare arrivando addirittura a centomila.

Ma questo non è l’unico video. Ce ne sono tanti altri, ognuno diverso, ma sempre con l’obiettivo di presentare i nuovi capi e le collezioni con l’ironia che contraddistingue Matera.

Le visualizzazioni continuano ad arrivare e sono migliaia. Si scherza sul meteo, ma anche sui clienti. "C’è un video, è quello del ‘Ci penso’ – racconta Matera –. Sta facendo molte visualizzazioni. Ribalto il punto di vista. Non è vero che il cliente ha sempre ragione, bisogna anche superare quello scoglio. Così nel video dico che se mi arriva un altro cliente che davanti ai capi di abbigliamento mi dice ‘ci penso’, allora basta, non dirmelo più, piuttosto aspetta che mi giro dall’altra parte e scappa via dalla porta".

Mentre lo dice, sorride. E il pubblico apprezza. I suoi video sono finiti anche su una trasmissione mattutina della Rai per l’ironia con cui ha trasformato la disperazione dei commercianti con le collezioni autunno-inverno sugli scaffali in un ottobre con temperature primaverili.

Intanto Matera non fa sconti. Non quelli da negozio, ma nei commenti, diretti, senza filtri a chi entra dalla porta e chiede "il maglioncino di cashmere. Vuoi il maglioncino di cashmere? È tutto aumentato, non te lo puoi più permettere ormai" dice in un altro video. In Rete, nei social, le visualizzazioni non fanno che crescere, ma anche fuori dal web "sono tanti, soprattutto commercianti, che mi cercano perché hanno visto i video". Ma non c’è la ricerca della battuta. "I miei video – racconta l’autore – hanno sempre una finalità tecnica. Presento i capi di abbigliamento, ma ci scherzo anche su". I social gli stanno dando ragione e adesso che stanno arrivando le temperature autunnali aumenteranno anche le vendite. Basta che una volta al W12, davanti alla parete di maglioncini non si dica: "Ci penso...".

Andrea Oliva