Vendetta in famiglia. Pubblica la foto della suocera su un sito di annunci a luci rosse

La vendetta della nuora. Stufa dei tentativi della suocera di mettersi in mezzo tra lei e il marito, nella speranza di veder naufragare la loro relazione, una 24enne di origine argentina ne avrebbe combinate di tutti i colori, scatenando la sua rabbia su quella donna che vedeva ormai come una minaccia al suo matrimonio, la madre del suo coniuge. Insulti, minacce, vere e proprie aggressioni fisiche, dispetti e cattiverie di ogni sorta ripetuti per diverse settimane fino a portare la malcapitata sull’orlo della disperazione.

Addirittura, stando a quanto denunciato dalla stessa vittima, la giovane sudamericana avrebbe cercato di screditare la suocera, una riminese, pubblicando una sua foto su un sito di annunci erotici con la descrizione "donna sposata massima riservatezza". La 24enne, difesa dall’avvocato Gian Vito Califano del foro di Bologna, ha collezionato una sfilza di accuse che vanno dalla minaccia alle lesioni personali al danneggiamento. E’ stata rinviata a giudizio davanti al giudice monocratico. La prossima udienza, nel corso della quale sarà chiamata a deporre la parte offesa, si terrà dopo domani in tribunale a Rimini. Gli episodi, confluiti in una corposa e dettagliata denunciata presentata dalla suocera della 24enne, risalgono al 2022.

Tra i fatti più clamorosi - stando sempre a quanto riferito dalla parte offesa - ci sarebbe proprio la pubblicazione di un annuncio su un noto sito di incontri a luci rosse, frequentato anche da escort e dai loro clienti. La sudamericana rimproverava all’altra donna di essersi intromessa nella storia d’amore con il marito e di aver fatto di tutto per far ‘scoppiare’ la coppia, nella speranza che le loro strade potessero separarsi mettendo definitivamente fine a quella relazione. Per questo avrebbe iniziato a scagliarsi contro la suocera, colpevole ai suoi occhi dei problemi nella sua vita di coppia, con sempre maggiore frequenza e con comportamenti di volta in volta più aggressivi, tempestandole di telefonate e messaggi, rivolgendole minacce di morte e offese di ogni genere. "Non sarò tranquilla fin quando non ti avrò vista morire" è una delle presunte frasi attribuite dalla parte offesa alla 24enne.

Il tutto presentandosi in più di una occasione anche sotto l’abitazione della suocera e del marito, iniziando ad urlare e ad inveire. La riminese ha anche raccontato di essere stata spintonata dalla nuora e di essere caduta a terra: avrebbe riportato un trauma toracico venendo dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. Nel maggio del 2022, inoltre, la malcapitata avrebbe trovato la propria auto danneggiata, con gli specchietti retrovisori rotti, ma anche il portone di ingresso di casa graffiato in vari punti.