Vendita e somministrazione alcolici: "Eleveremo l’età dai 16 ai 18 anni"

"Eleveremo la soglia per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da 16 a 18 anni". Ad annunciarlo è il segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti, in Commissione. E lo fa riferendo sui provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione dell’istanza d’Arengo presentata da un cittadino sammarinese che come oggetto aveva la previsione di uno stesso limite di età sia per la vendita che per la somministrazione di alcolici. "La problematica – si legge nell’Istanza dei cittadini – dell’assunzione smodata di alcolici da parte della nostra società giovanile viene evidenziata sempre più spesso in ambiente sanitario, scolastico e in quello sociale. Nel nostro Paese da molti anni esiste un’anomalia molto forte per quanto riguarda la differenza tra somministrazione e vendita di alcolici. C’è la possibilità di acquistare alcolici e superalcolici in attività commerciali solo se è stata raggiunta la maggiore età di 18 anni, mentre l’età scende ai 16 anni compiuti per la somministrazione al banco, come ad esempio in bar, pub e ristoranti. Questa disparità crea non poche problematiche per diversi aspetti, tra le quali consentire ai minori l’assunzione di alcolici. E la disparità di reputazione delle singole attività economiche che vengono sanzionate o autorizzate con un regolamento differente su un unico tema".

In Commissione il Segretario Canti spiega che "il codice penale – dice – riguarda sia la vendita che la somministrazione di bevande alcoliche. Ad oggi però è consuetudine, diffusa tra esercizi commerciali, di non vendere alcolici a soggetti inferiori ai 18 anni. Si tratta in genere di scelte aziendali. Il limite di età previsto dall’articolo 165 del codice penale è fissato a 16 anni. Non è riscontrabile quindi alcuna incongruenza normativa a riguardo". È intenzione del governo, prosegue il ministro sammarinese, "ribadire il valore della prevenzione. Dunque è da considerarsi meritevole la proposta di elevare la soglia da 16 a 18 anni. Considerato che nell’ultima seduta del Consiglio, è stata adottata il progetto in prima lettura di modifica al codice penale, la segreteria di Stato proporrà un emendamento per elevare la soglia prevista dall’articolo 165 per dare accoglimento all’Istanza d’Arengo in oggetto". Da parte delle forze politiche viene evidenziato sostegno alla modifica normativa, ribadendo la necessità di accompagnarla con maggiori controlli, ma anche con campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro l’abuso di alcol.