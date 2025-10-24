Vendita terreni pubblici, in 50 si fanno avanti

Corsa all’acquisto o alla permuta. In ballo ci sono terreni pubblici non strategici sotto i 150 metri quadri. Solitamente adiacenti a proprietà private o oggetto di regolarizzazione catastale. Un ambito delicato e spesso fonte di lungaggini burocratiche. Ma non a San Marino dove è stato messo nero su bianco dalla segreteria di Stato al Territorio un nuovo regolamento in materia. Tanto che nelle due finestre di aprile e ottobre in 50 hanno presentato domanda per entrare in possesso di quelle porzioni di terreno dello Stato. Domande che ora sotto sotto la lente della Commissione tecnica composta da rappresentanti di sette uffici tecnici e della segreteria di Stato. Ogni pratica sarà istruita con accurate perizie tecniche, pareri formali e confronto con le Giunte di Castello coinvolte. In caso di più richieste per una stessa area, si procederà, laddove possibile, a una ripartizione equa. L’ultima parola, infine, spetterà al Congresso di Stato e al Consiglio grande e generale, che delibereranno rispettivamente l’autorizzazione e l’approvazione finale dell’atto, secondo le normative vigenti. L’atto di compravendita o di permuta sarà poi perfezionato con atto notarile, a carico del richiedente.

"Con questo regolamento vogliamo dare un segnale chiaro di buona amministrazione – l’intento del segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci – rendendo accessibili a tutti le stesse opportunità con regole certe e condivise. Si tratta di uno strumento che coniuga trasparenza, responsabilità e rispetto per il territorio. Vogliamo superare la frammentarietà delle prassi del passato e dare ai cittadini una cornice normativa chiara, moderna e giusta".

L’intenzione è anche quella di avere "un iter più standardizzato – sottolinea il segretario – che consente di definire regole certe e uguali per tutti, evitando un’eccessiva discrezionalità politica. La Commissione analizza tecnicamente la fattibilità delle proposte. Poi ci sarà il vaglio del Congresso di Stato e del Consiglio grande generale. Sono necessari 39 voti, quindi una maggioranza altamente qualificata. Si tratta di un iter che ci consente di raggiungere l’obiettivo della trasparenza, della snellezza in termini procedurali". Il regolamento esclude espressamente la possibilità di vendita o permuta per terreni destinati a verde pubblico, aree archeologiche, zone ex ferroviarie, aree artigianali, industriali e residenziali, tutelando così gli ambiti di interesse collettivo e paesaggistico.