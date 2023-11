Vendite anti crisi sul web. Negozi, 700 vanno in Rete

La sfida delle vendite online. In provincia di Rimini sono 700 le attività commerciali, tra negozi e alcune società specializzate solo in vendite online, che hanno deciso di usare il web invece che combatterlo. La nuova sfida, dice Dario Tana docente che condurrà un corso per il Cescot dedicato a questo tema, sta nell’essere una piccola realtà commerciale e vendere al medesimo tempo sul web.

"Rimini è la seconda provincia in regione - spiega Tana - per numero di aziende che fanno commercio elettronico. Una fetta di mercato considerevole destinata a crescere". Ma affiancare un sito e-commerce a un negozio fisico funziona? A questa e ad altre domande, come gli strumenti adatti per tentare la sfida nel mare magnum del web, sono tutti elementi che verranno analizzati nel corso. Una sfida possibile, spiega il docente. "Si può pianificare e gestire un progetto e-commerce senza perdere di vista i propri obiettivi anche con un budget limitato e usando facili strumenti informatici". Già oggi sono diversi i piccoli negozi che avrebbero difficoltà nel realizzare vere e proprie vendite online, ma usano i canali social per ‘far entrare’ il cliente in negozio, far conoscere i titolari o le commesse, ‘provare’ virtualmente i prodotti in vendita. Pochi giorni fa Il Carlino ha raccontato i video diventati virali di Gianmario Matera, titolare del W12 a Riccione, che tra ironia e presentazione dei capi ha ottenuto in poco tempo centomila visualizzazioni.

La sfida del web per una piccola realtà è tutt’altro che semplice. Tuttavia "la mia azienda - spiega Tana titolare della DT E-commerce consulting - segue progetti di E-commerce da oltre vent’anni e molti esempi sono proprio della zona". Scandagliando la rete si incontra anche ‘Luci da esterno’ azienda di Santarcangelo che in questo periodo vende luci natalizie in tutta Europa. C’è anche chi, come ‘Taglie forti uomo’, spiega Tana, affiancata a un negozio, l’ex Angolo dei Manduchi, si è ritagliata una nicchia di mercato non solo con i clienti nel negozio, ma anche sul web. Ricavare uno spazio per giocarsi la sfida sul web è una strada che percorrono sempre più commercianti. Tanti lo ci provano per contrastare la crisi del settore, i colossi delle vendite on-line, ed anche i centri commerciali e gli outlet che per i negozi di vicinato restano concorrenti con cui è difficile confrontarsi.

