Venduti due ‘pezzi’ della spiaggia

Il Comune continua a vendere pezzi di spiaggia acquistati a suo tempo dai Ceschina. Siamo nella zona sud, verso il confine con Misano. Non tutti i lotti sono stati alienati con le vendite fatte nel triennio tra il 2022 e il 2024. Restano ancora diverse aree. Due di queste sono state aggiudicate ai bagnini i cui stabilimenti insistevano nella zona. Hanno esercitato il diritto di prelazione e si sono portati a casa pezzi di spiaggia rispettivamente di 300 e 260 metri quadrati, per cifre comprese tra 48 e 55mila euro. Resta invece senza un compratore il lotto più grande, di oltre 2.600 metri quadrati, quasi uno stabilimento balneare. Il Comune lo aveva messo in vendita a 493mila euro. Non sono giunte offerte di questo valore e il bagnino non ha esercitato il diritto di prelazione. C’è tuttavia una offerta di un importo inferiore su cui potrà esprimersi solo il consiglio comunale.