Venduto un ’pezzo’ di viale Mazzini

Il Comune di Santarcangelo vende a un residente un ’pezzo’ di viale Mazzini. Si tratta di un vialetto di accesso che, partendo da via Mazzini, finisce di fatto nel giardino della sua abitazione, per un totale di 221 metri quadrati. Secondo la relazione del Comune "non assolve ad alcuna utilità e fruibilità pubblica", né è di interesse per l’Asp ’Valloni - Marecchia’, che gestisce la vicina casa di riposo di Santarcangelo ed è la comproprietaria del terreno in questione. Ecco perché si è deciso di cedere l’area al privato che ne ha fatto richiesta, al prezzo di 170 euro al metro quadrato. Il via libera definitivo alla vendita del terreno è arrivato in questi giorni, per un importo totale pari a 37.570 euro. Il Comune di Santarcangelo incasserà dal privato una somma di poco superiore ai 28mila euro, 9.392 euro andranno all’Asp ’Valloni - Marecchia’, proprietaria di un quarto del terreno ceduto. Somma che sarà reinvestita dall’Asp per nuovi interventi alle strutture gestite.