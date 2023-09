Venerdì in regalo con il Carlino

L’estate è finita e la città riparte, come riparte l’inserto Vivere Riccione. Torna questo venerdì allegato al Carlino lo speciale che racconta la città, i suoi personaggi, le curiosità, per riflettere, conoscere, dibattere del passato e del futuro di Riccione. Spazio dunque ad Anna Falchi che si racconta tra ricordi e desideri, fino a giungere al presidente di Federalberghi Bruno Bianchini che traccia un bilancio dell’estate e mette sul piatto alcune riflessioni che ci accompagneranno in inverno. Ci sono poi gli scatti del fotografo Pesaresi, insoliti, bizzarri, vivi. Con l’autunno si apre il sipario del Premio Riccione, ci si affida alle penne nobili di Biagi e Tondelli e ci si ferma per il ricordo. Un dovere ricordare la tragedia che ha colpito Centro21 e la città il 7 ottobre di un anno fa. Ma il ricordo sarà anche il miglior modo per mostrare la strada per il futuro.