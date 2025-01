Venerdì inaugura. Taverna Titano

Nasce Taverna Titano, il nuovo progetto ludico dedicato al mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Un progetto creato da giovani giocatori in collaborazione con l’Associazione San Marino Comics. "Non è un club esclusivo – spiegano – dedicato ad un solo genere di giochi ma è aperto a tutto il mondo del boardgames in generale, da quello più classico a quello più moderno, passando dai giochi strategici a quelli di ruolo, senza rinnegare i divertentissimi Party Game per tutta la famiglia". Taverna Titano inaugura i suoi spazi ludici venerdì prossimo alle 20.30 a Casa Terenzi a Domagnano. Il logo di Taverna Titano è disegnato è disegnato dalla talentuosa Giulia Barbieri e richiama le ambientazione ludiche classiche e fantasy, strizzando l’occhio al logo dell’Associazione San Marino Comics. Sono già state programmate diverse serate ludiche aperte a tutti: 17 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio,

13 giugno, sempre alle 21.