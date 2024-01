Venerdì partono le iscrizione alle scuole per l’infanzia

Dal 12 al 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per i bambini nati nel 2021 e residenti a Riccione per l’anno scolastico 2024-2025. Le domande dovranno essere compilate online sul portale riccione.ecivis.it con credenziali Spid, Cie (carta d’identità elettronica), Cns (carta nazionale dei servizi). Le domande per i bambini nati nel 2019 e 2020 saranno prese in esame solo in caso di posti disponibili nelle sezioni per fascia d’età a loro corrispondenti. Per i bambini provenienti da altri comuni le domande d’accesso saranno valutate solo dopo che saranno accolte le richieste dei residenti a Riccione. E’ necessario provvedere anche all’iscrizione al servizio mensa attraverso la piattaforma online. Sono sei le scuole dell’infanzia comunali: scuola Belvedere in via Abruzzi, Ceccarini in via Formia, Floreale in via Bergamo, Fontanelle in via Puglia, Mimosa in via Castrocaro e Piombino in via Piombino. Alle scuole comunali si affiancano le scuole dell’infanzia statali Savioli e Bertazzoni e le scuole private paritarie San Giuseppe, San Lorenzo e Domus Mariae. Per informazioni è disponibile l’Ufficio iscrizioni aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 14 e giovedì dalle 14 alle 17 (tel. 0541 428830).