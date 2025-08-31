Venezia omaggia Tonino Guerra

Venezia Lido, ore 11.30. Stamattina, nella sala Tropicana dell’Excelsior, va in scena la presentazione del premio Tonino Guerra e del festival Luoghi dell’anima 2025: due appuntamenti che dalla Romagna parlano al mondo. Tonino, romagnolo universale, ha fatto del cinema una lingua di pane e poesia. Attorno al suo nome vive l’associazione culturale fondata nel 2005, voluta dal Maestro e oggi presieduta dal figlio Andrea, che custodisce l’archivio e uno spazio museale. Proprio quest’anno il museo Tonino Guerra, nell’ex Monte di pietà, ha riaperto dopo una lunga pausa: spazi riqualificati e opere riallestite, grazie all’impegno di Andrea in accordo con il Comune di Santarcangelo. "Continuare ad emozionarsi con le sue poesie – racconta il figlio – con il suo sguardo sul mondo, e poterlo condividere, è qualcosa di inestimabile". Guerra junior firma anche l’idea di Luoghi dell’anima – Italian film festival, nato nel centenario del padre e promosso dall’associazione. Il festival mette in primo piano l’ambientazione come protagonista: non la cartolina, ma un’osmosi tra territorio, memoria e immaginazione. Il luogo come percezione, l’anima come sguardo; opere che indagano resilienze umane e ambientali e sperimentano nuovi linguaggi.

La notizia del giorno ha il profilo serio di un grande cineasta: Aleksandr Sokurov. Autore russo fra i più influenti, erede inquieto della lezione di Tarkovskij, ha firmato il piano-sequenza di Arca russa, la carezza di Madre e figlio, il Faust Leone d’Oro 2011. Il suo cinema interroga potere e compassione. In Romagna porterà una mappa morale fatta di tempi lunghi e silenzi che restano addosso. Con lui, oggi e nel Premio 2025, siedono Laura Delli Colli, Paola Poli e Steve Della Casa. Le date: il premio Tonino Guerra si terrà dal 15 al 17 novembre tra Santarcangelo, Pennabilli e Rimini. Il festival Luoghi dell’anima dal 10 al 14 dicembre negli stessi luoghi. Non poteva essere altrimenti: quelle piazze hanno visto passare, nelle edizioni scorse, Mogol, Franco Nero, Monica Guerritore, Ricky Tognazzi, Pupi Avati, Riccardo Milani, Paolo Fresu, Donatella Di Pietrantonio, Veronica Pivetti, Luca Manfredi. Una carovana che sceglie strade laterali, dove il pubblico riconosce i propri racconti. "Luoghi dell’anima ricorda che cinema e musica abitano gli stessi cuori – racconta Andrea Guerra – possono evocare sensazioni profonde e ricollegarci a parti di noi altrimenti mute". È il lascito di Tonino, poeta delle cose concrete, che ai film chiedeva di respirare come gli alberi. Ed è la rotta del figlio, che unisce memoria e futuro. Da Venezia parte un invito: venite in Romagna quando l’aria si fa fredda e il cielo ha il colore della pellicola d’inverno. Proiezioni e incontri faranno il resto. Perchè i luoghi, quando diventano ’dell’anima’, smettono di essere geografia e tornano casa.

Aldo Di Tommaso