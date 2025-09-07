"Venite all’Emilia street parade". Ma scoppia la rivolta dei residenti

La via Emilia si prepara a cambiare volto per una sera. Sabato 20 settembre il tratto compreso fra via Mazzini e via Montevecchi resterà chiuso al traffico e trasformato in palcoscenico per l’Emilia street parade, il grande evento organizzato dal Comune insieme a ’Città Viva’ per festeggiare la nuova rete di piste ciclabili sulla statale. Il programma è fitto: alle 17.30 si parte dalla stazione per un tour in bicicletta, alle 18.30 l’inizio della festa con quattro postazioni musicali, deejayset, food truck e lo spettacolo dei Mutoid, gli artisti che rischiano lo sfratto da Santarcangelo. Sul lato ovest spazio a Velvet, Retropolis e Bradipop, su quello est ai Pangea e ai locali storici che accompagneranno fino a notte fonda il pubblico. Un format che punta a unire famiglie e giovani in una celebrazione della riqualificazione urbana. "Balliamo la strada, fermiamo il tempo e riprendiamoci lo spazio": così il sindaco Filippo Sacchetti ha lanciato l’appuntamento, invitando in particolare i ragazzi. "Dovete voler bene a Santarcangelo e essere custodi della città. Potrete raccontare di essere i primi ad aver ballato dove nessuno aveva mai osato, nel segno di un tempo che cambia. Lì saremo con le nostre famiglie, i nostri amici, la nostra storia".

Ma al fianco di questo entusiasmo si alza la protesta dei residenti. Molti lamentano di non essere stati ascoltati e protestano per i disagi causati dallo stop al traffico: la via Emilia sarà chiusa dalle 8 di mattina. "No a notti insonni e sporcizia al mattino", attaccano alcuni residenti. Durissimo un padre che vive in una delle zone dove si esibiranno i deejay: "La musica alta e gli schiamazzi rischiano di destabilizzare mio figlio, affetto da una forma di autismo grave". Sorge allora una domanda: se l’Emilia street parade nasce per celebrare la comunità, può davvero esserlo se una parte della comunità stessa si sente esclusa?

Aldo Di Tommaso