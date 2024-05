Vent’anni al servizio degli altri. Mpda festeggia a Misano

Venti anni di attività. E’ il traguardo che ha festeggiato la cooperativa sociale Mpda Girasole al Mulino di Misano. Si tratta di una realtà con più di nove milioni di fatturato, 300 operatori tra dipendenti e collaboratori di cui l’85% sono donne. La cooperativa presta servizio a circa 500 anziani, due comunità per disabili e tre comunità che ospitano minori e donne vittime di violenza con i loro figli. La cooperativa, nata nel 2004, grazie alla volontà di un piccolo gruppo di professionisti e religiose appartenenti all’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, partita con appena quattro dipendenti è, oggi, una delle realtà più importanti in provincia per ciò che attiene i servizi socio assistenziali, infermieristici, fisioterapici e ausiliari nelle case di riposo per anziani e Rsa, case per minori, per nuclei mamma con bambino e strutture per disabili. Partita dai servizi presso la storica Cra Maccolini di Rimini ha, negli anni, ampliato il proprio impegno in molte strutture presenti in provincia di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino. "È sempre un piacere - ha commentato il Presidente di Confcoopertive Romagna Mauro Neri - venire in questo territorio e abbracciare una cooperativa come Mpda Girasole. Essa rappresenta per Confcooperative una grande risorsa di esperienza in un settore che sta vivendo una fase di forte difficoltà e che necessita di risposte dall’ente pubblico". Per il presidente di Mpda Girasole, Luigi Sartoni (nella foto): "Si tratta di un traguardo importante che abbiamo deciso di festeggiare insieme a coloro che ci hanno permesso di crescere: i nostri soci e lavoratori e gli Istituti religiosi che fin da subito hanno creduto in noi".