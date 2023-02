Interrogazione di Alleanza Civica sul futuro dragaggio del fiume Ventena a Cattolica: "La darsena Ventena – spiega il consigliere Riccardo Franca – ricopre da sempre un ruolo fondamentale a livello turistico ed in quanto tale offre l’opportunità di ormeggio a piccole imbarcazioni da diporto senza dimenticarne l’importanza sul piano ambientale, poiché la sua foce si trova tra due importanti stabilimenti turistici e siccome il canale risulta anche emissario di scarico delle acque reflue derivanti dal depuratore. Riteniamo quindi – continua Franca – che la sua manutenzione e dragaggio debbano essere prioritari per una gestione ottimale di tutta l’area del canale. Riteniamo che sia compito dell’amministrazione attivarsi verso la Regione per sollecitare quell’unità di intenti che serve ad affrontare il problema con urgenza nei tempi prestabiliti e non affidandosi più all’estemporaneità dell’ultimo momento".