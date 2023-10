Ventena e Tavollo puliti. Bonifica dei fiumi al via

Al via la bonifica degli alvei dei torrenti Ventena e Tavollo, a Cattolica, in previsione dell’inverno e della stagione delle piogge. Sono già partiti, infatti, nella giornata di lunedì, i lavori nel letto del fiume Ventena dove una squadra dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio è impegnata nella rimozione dall’alveo di rami, tronchi di alberi e altra vegetazione. Conclusa la bonifica del Ventena, sarà la volta del Tavollo.

"Sono lavori di fondamentale importanza per la messa in sicurezza dei torrenti e quindi del territorio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – tra le nostre priorità, c’è la pulizia degli alvei per il mantenimento costante dell’efficienza idraulica dei corsi d’acqua. Si evita così la formazione di sbarramenti che potrebbero rappresentare un rischio in caso di piogge intense, a cui siamo ormai sempre più abituati. Mi preme ringraziare la Regione Emilia-Romagna che è sempre così attenta nel mettere in campo azioni di intervento a tutela dei nostri torrenti e del nostro territorio". In particolare l’amministrazione comunale dopo l’incontro dell’anno scorso con alcuni cittadini ed i Comitati di quartiere ha alzato il livello di guardia sul tema dei fiumi e della loro pulizia. Importanti e numerosi, nell’ultimo anno, anche in sinergia con il Comune di Gabicce Mare, sono stati gli interventi lungo il fiume Tavollo.

Mentre per quanto riguarda la situazione di tutto il letto del fiume Ventena si attende, anche, infine, nei prossimi mesi, forse nel 2024, l’inizio del cantiere per la nuova vasca di laminazione lungo il fiume Ventena da parte del Comune di San Giovanni in Marignano in zona ex-fornace proprio nel territorio marignanese. Un intervento atteso per limitare le piene più a valle.

Luca Pizzagalli