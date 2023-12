Ventena, ora di pulire da mare a monte

La Regina e San Giovanni sognano per il 2024 la pulizia della foce e del portocanale Ventena, nella zona di Piazzale delle Nazioni a nord del litorale cattolichino. La sindaca Franca Foronchi conferma che i tempi sono maturi: "Stiamo ragionando per intervenire quanto prima con il dragaggio su tale porzione di fiume, siamo in piena sinergia con il Circolo Nautico di Cattolica. Vogliamo intervenire prima dell’estate prossima". L’intervento è atteso da tempo perché sul portocanale insiste proprio il Circolo Nautico con i suoi posti barca ma il porticciolo è anche meta di turisti e cittadini dai primi mesi primaverili. A monte, invece, nel territorio di San Giovanni in Marignano si attende il via libera ai lavori sempre sul Ventena che il Comune marignanese ha annunciato da un paio di anni. In questo caso si parla di oltre 4 milioni di euro di fondi per creare una vasca di laminazione che possa frenare la portata del fiume in caso di piogge e di corso fluviale in piena. "Siamo fiduciosi – commenta il sindaco marignanese Daniele Morelli – contiamo di poter partire con i lavori quanto prima, nei prossimi mesi. Si tratta di un’opera troppo importante per la sicurezza di tutti". Dunque pare proprio che il 2024 sarà l’anno del Ventena messo in sicurezza.