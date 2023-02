Ventenne arrestato dopo la fuga: a casa nascondeva droga e armi

Fermato dai carabinieri durante un normale controllo stradale, ha cercato di fuggire di corsa attraverso la campagna. E’ andata male a un ventenne riminese, che nascondeva del ‘fumo’ in macchina, pizzicato nella notte tra sabato e domenica. La vera sorpresa per i militari del nucleo radiomobile di Rimini, è però arrivata una volta perquisita l’abitazione del ragazzo. Dall’appartamento è infatti saltato fuori un ‘panetto’ di hashish, ma anche un machete particolarmente affilato e un manganello in uso alle forze dell’ordine. Ritrovamenti che sono costati al 20enne l’arresto da parte dei carabinieri e un processo per direttissima, ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Rimini.

Tutto comincia durante un controllo di routine, svolto dai militari dell’Arma a Santarcangelo lungo la Trasversale Marecchia, non lontano da San Martino dei mulini. Da un po’ di tempo a questa parte i carabinieri hanno intensificato i pattugliamenti lungo le principali arteria della Valmarecchia. Il territorio di Santarcangelo, da questo punto di vista, non fa eccezione. Attorno all’una di domenica, la pattuglia del Radiomobile vede arrivare in lontananza un’auto con a bordo tre ragazzi. Si alza la paletta e la macchina, che viaggia in direzione di Rimini, si ferma. I carabinieri si avvicinano e chiedono i documenti ai giovani. Non sfugge, agli occhi delle divise, una ‘pallina’ sospetta che si trova sul tappetino della macchina.

Dubbi non ce ne sono: si tratta proprio di hashish. I carabinieri chiedono spiegazioni. Senza dire una parola, però, uno dei ragazzi – un 20enne residente in provincia di Rimini – spalanca la portiera e si fionda fuori come un razzo. Si lancia in una folle fuga lungo la trasversale Marecchia, tallonato a breve distanza da un carabinieri, che dopo circa duecento metri lo raggiunge e riesce a stopparlo. Ai militari è chiaro che il giovane ha qualcosa da nascondere. Con sé, si scopre, il ragazzo ha infatti un ‘panetto’ di droga dal peso di un etto. Le divise decidono quindi di vederci chiaro e lo accompagnano fino a casa per la perquisizione. Qui, dopo una breve ricerca, salta fuori dell’altro stupefacente, all’incirca 100 grammi. Non è tutto però. Perché un esame più approfondito permettere ai carabinieri di scoprire che il 20enne non nasconde solamente della droga. Nell’abitazione, infatti, ci sono anche delle armi detenute in maniera irregolare: un machete e un manganello, identico a quello in uso alle forze dell’ordine. Per il ragazzo a quel punto scattano le manette.