Venti coppie rivivono la magia del giorno delle nozze

Hanno celebrato le nozze nel 2023, a distanza di pochi mesi oggi con gli abiti nuziali si ritrovano insieme a pranzo alla Salsicciona di Riccione, in viale D’Annunzio, per rivivere almeno in parte la gioia di quel fatidico giorno. Protagoniste una ventina di coppie, che in gran parte hanno pronunciato il fatidico sì davanti all’altare. Oltre che da Riccione sono in arrivo da più comuni del circondario come Rimini, Cattolica e Pesaro. Una di queste, convolata a nozze nella Perla, arriva appositamente da Londra. L’invito all’evento non è casuale, è partito infatti dall’agenzia di Wedding entertainment di Riccione ‘DimmidiSì’, che ha seguito gli sposi nella parte relativa all’intrattenimento, prima, durante e dopo il matrimonio. Lo conferma il patron Mauro Forbicini, che ha offerto gratis questo momento conviviale: "La festa di oggi è una coccola che facciamo a tutti gli sposi con l’intento di far rivivere un po’ le emozioni del giorno delle nozze. Non a caso alla Salsicciona riproporremo la loro musica, faremo ballare il loro primo ballo lento, per poi passare al taglio della torta, ai video e ai giochi. L’iniziativa crea anche aggregazione, tra le coppie che nel tempo hanno poi la possibilità di scambiarsi idee e consigli. L’idea piace così tanto che alcuni sposi presenti all’edizione 2022 ci hanno chiesto di partecipare anche quest’anno". Per l’occasione si tiene pure ‘Meet&eat’, primo Wedding Open Day di ‘DimmidiSì’. Oltre a chi è già convolato a nozze, può partecipare chi è in procinto di sposarsi.

Nives Concolino