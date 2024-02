Venti di guerra . Bandiera della Palestina sul palazzo dei vigili. La Lega: "Inaccettabile"

La bandiera con i colori della Palestina, che spunta dalla finestra al secondo piano. La scritta Stop the genocide, "fermare il genocidio". La gente che passa e si ferma a guardare, chi incuriosito e chi, invece, sdegnato. Perché – lo abbiamo visto anche a Sanremo – il conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas continua a dividere. Gli attacchi nella striscia di Gaza, quelle immagini di bombe e massacri... La guerra scoppiata con gli attacchi di Hamas, iniziati il 7 ottobre scorso, ha fatto già più di 28mila morti nella striscia di Gaza e oltre 1.400 vittime tra gli israeliani. Ma esporre quella bandiera della Palestina con la scritta Stop the genocide, come ha fatto in questi giorni a Santarcangelo l’associazione del festival del teatro, dalla finestra dove hanno sede i suoi uffici, è stato un gesto che non è passato inosservato. Sta scatenando un mare di polemiche. E non poteva essere altrimenti, visto che gli uffici di Santarcangelo dei teatri si trovano nel Palazzo Francolini (di proprietà della fondazione Francolini), l’edificio di via Andrea Costa che ospita il comando di polizia locale. Tanto che qualcuno, vedendo sventolare quella bandiera della Palestina sopra le due bandiere dell’Italia e dell’Europa, ha pensato che a mettere il vessillo fossero stati proprio i vigili.

La Lega non ha perso tempo. Dopo aver attaccato le sagome dei medici morti nella striscia di Gaza esposte all’ospedale ’Infermi’, per l’iniziativa Rimini4Gaza, ecco il Carroccio sollevare un nuovo polverone per la bandiera palestinese esposta a Santarcangelo e il messaggio che vuol diffondere. "Il caso – dice l’ex deputata Elena Raffaelli, segretaria provinciale della Lega – ci è stato segnalato da diversi cittadini, sdegnati per il gesto". Per la Raffaelli la questione merita di essere affrontata "su più piani. Il primo è che la parola genocidio ha un significato preciso e qui viene usata erroneamente da ogni punto di vista, compreso quello giuridico, inducendo in errore l’opinione pubblica verso un’interpretazione parziale, che non è affatto corrispondente alla realtà". Perché "accusare Israele di genocidio è pura propaganda". Propaganda che "che non può esistere in un edificio, è questo il caso di Santarcangelo, adibito a sede istituzionale della polizia locale, con le bandiere italiana e europea esposte più sotto. In questo modo si dà l’idea ai cittadini che sia lo stesso ente pubblico a diffondere questa narrazione di parte". E poi "la parola genocidio – conclude la Raffaelli – non descrive affatto la situazione di Gaza, che è certamente grave ma è da attribuire in toto alla responsabilità dei terroristi di Hamas, che hanno dato il via alla guerra. Su Israele anche oggi continuano a piovere missili su città e civili".

"Quello che abbiamo voluto dare – replica Giovanni Boccia Artieri, il presidente del festival di Santarcangelo – è un messaggio di pace e di speranza per la popolazione della striscia di Gaza, un modo di dire basta alla guerra". La bandiera "è stata esposta dalla finestra della foresteria del festival – aggiunge il direttore, Tomasz Kireńczuk – Riporta in inglese la scritta fermate il genocidio". Per Boccia Artieri esporre la bandiera con quel messaggio "è un modo di esercitare la libertà di espressione per indicare la sensibilità per la fine dei conflitti che gli artisti condividono con il festival. La pace non è qualcosa di divisivo". Fatto sta che ieri pomeriggio, dopo un paio di giorni, è stata spostata da lì. "L’abbiamo fatto – spiega Boccia Artieri – per evitare che la pace venga utilizzata come pretesto di polemica".

Manuel Spadazzi