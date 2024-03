Venti di guerra con Gigi Riva

Scenari di guerra in biblioteca. Sabato 9 alle 17 nella biblioteca comunale di Misano arriverà il giornalista Gigi Riva per parlare di guerra e geopolitica. Riva, esperto di Medio Oriente, parlerà degli scenari di guerra che stanno scuotendo gli equilibri mondiali, iniziando dal fronte israelo-palestinese. La guerra seguita all’azione terroristica su larga scala di Hamas lo scorso 7 ottobre ha aperto un capitolo nuovo nella secolare contesa fra ebrei e arabi palestinesi. Al fronte caldo mediorientale si aggiunge quello ucraino e quanto si sta consumando in Cina con Taiwan. Conflitti che vanno considerati in una logica globale, basti guardare le conseguenze che stanno avendo gli attacchi Huthi. Ne emerge un confronto su larga scala che sta cambiando l’ordine mondiale. Con Riva si ‘leggerà’ quanto sta accadendo e quale potrà essere il coinvolgimento dell’Italia.