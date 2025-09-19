Venti di guerra sul Ttg. Sindaco e governatore:: "Fiera vietata a Israele". Il ministro: "Follia del Pd"

Israele quest’anno al Ttg non ci sarà. Niente stand alla fiera del turismo. Per motivi di sicurezza, ma soprattutto per il ’no’ di Regione e Comune di Rimini. Che hanno chiesto espressamente a Ieg di non far partecipare Israele alla manifestazione, che si terrà dall’8 al 10 ottobre. La mossa era nell’aria da giorni, e ieri, con una lettera a Ieg, il sindaco Jamil Sadegholvaad e il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale l’hanno messa nero su bianco. "La presenza di Israele è inopportuna. Crediamo che oggi non sia eticamente e moralmente accettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte e, nel definire accordi commerciali, non tenere conto delle giuste parole di condanna delle violenze perpetrate dal governo Nehtanyau". Condanna "pronunciata anche da governo italiano e dell’Unione europea, che di recente ha preannunciato sanzioni contro Israele". Sarebbe una presenza scomoda e inaccettabile quella di Israele al Ttg, tanto più "per l’assenza dello stand della Palestina". Le parole di Sadegholvaad e de Pascale hanno rinfocolato le tensioni e lo scontro politico su Israele. Nelle stesse ore ieri la bagarre alla Camera – mentre si discuteva della riforma della giustizia – con l’aula ’occupata’ dai deputati della sinistra, compreso Andrea Gnassi. Che plaude al ’boicottaggio’ di Israele al Ttg: "Questa e altre iniziative aprono una nuova lotta dal basso contro le barbaree del governo Netanyahu".

L’iniziativa di sindaco e governatore non ha colto di sorpresa Ieg. In una nota, la società scrive: "In relazione alle ultime notizie di stampa (avevamo anticipato ieri su queste pagine il probabile forfait di Israele) e alla luce delle posizioni del Comune di Rimini e della Regione, abbiamo comunicato all’ente del turismo israeliano il venir meno delle condizioni per una loro partecipazione alla manifestazione". Insomma: niente Israele al Ttg. E le reazioni non si sono fatte attendere, dal centrodestra. Durissimo il ministro al turismo Daniela Santanchè: "Con stupore apprendiamo la decisione di Ieg, che asseconda le richieste del Pd di escludere dal Ttg lo stand di Israele. Stupore, perché il turismo dev’essere un ponte di pace, un’opportunità di conoscersi abbattendo barriere e pregiudizi. E perché l’Italia non ha mai discriminato nessuno. Il turismo non va strumentalizzato, dev’essere strumento di dialogo".

Dura anche la reazione di Israele. "Prendiamo atto con dolore – attacca l’Ente turismo di Israele – della decisione, la riteniamo un atto destinato ad acuire la spaccatura nei rapporti tra i popoli". Tra l’altro, "la presenza a questa fiera era stata confermata da mesi", anche se Israele non compare più da giorni tra gli espositori al Ttg. Per l’ambasciatore israeliano Jonathan Peled l’esclusione dal Ttg "è l’ennesima intromissione da parte dell’ideologia politica che utilizza l’attacco contro Israele ai fini di propaganda elettorale".