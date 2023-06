Venti di protesta contro i nuovi impianti eolici "Il territorio sarà deturpato dall’arrivo di 50 pale"

C’è "forte contrarietà" ai numerosi progetti di nuyovi impianti eolici che interessano il crinale al confine tra la Valmarecchia e la Toscana. L’argomento è stato discusso ieri sera nel consiglio dell’Unione Valmarecchia, con un’ordine del giorno presentato da Patrick Wild di Santarcangelo e altri consiglieri. "Tra progetti già esistenti, quelli presentati e quelli in corso di realizzazione siamo già a oltre 50 pale eoliche che andrebbero ad alterare il territorio per come lo conosciamo", spiega Wild. Osservate speciali le località di Pennabilli, Petrella Guidi e Sant’Agata Feltria, tutte interessate dal progetto ’Badia del Vento’: un parco eolico da 29,4 Megawatt che prevede l’installazione di 7 aerogeneratori, alti 180 metri ciascuno, sul crinale che va da Poggio Val d’Abeto a Monte Loggio e Monte Faggiola. Il consigliere evidenzia il "diretto impatto visivo" che questo impianto e altri progettati andrebbero a generare sul panorama.

"Diversi impianti violano la fascia di rispetto – continua Wild – e risultano collocati a poca distanza da beni e borghi storici e aree naturali tutelate". Il consigliere inoltre alza l’allerta sulle "criticità ambientali", a fronte della precarietà idrogeologica di un territorio messo duramente alla prova dalle alluvioni. Serve, insomma, "cautela" perché "c’è il rischio idrogeologico e c’è quello ambientale per l’avifauna". Da qui l’ordine del giorno, per chiedere all’Unione dei Comuni Valmarecchia di prendere subito posizione e unirsi ai veti già espressi dai comitati cittadini ‘Crinali bene comune’ e ‘Appennino sostenibile’. Contrarie ai progetti eolici sono anche Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa regionale, e la consigliera Nadia Rossi. "È importante – conclude Wild – che anche l’Unione dei Comuni si esprima con forza rispetto alle conseguenze nocive a cui andrebbero incontro i territori".

Andrea G. Cammarata