Venti di tempesta su Eurovita Risparmiatori sul piede di guerra

Ci sono anche cittadini riminesi tra i possessori delle polizze di Eurovita, la compagna finita in amministrazione straordinaria a seguito del decreto emesso il 29 marzo scorso dal Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, su proposta dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Un provvedimento che ha portato di fatto al congelamento delle polizze, che non potranno essere riscattate almeno fino al 30 giugno prossimo, fatta eccezione per i fondi pensione. La misura si deve alla necessità di evitare una corsa allo sportello che potrebbe aggravare i conti della società.

Tra le principali banche di prodotti riconducibili alla compagnia commissariata figurano Fideraum, Fineco Bank e Credem: a livello nazionale, secondo le stime delle associazioni dei consumatori, si parla di una platea di circa 400mila persone.

Tra di loro ci sarebbero anche diversi riminesi, che ora temono per il futuro dei risparmi che erano convinti di aver messo pienamente al sicuro attraverso la sottoscrizione delle polizze.

A farsi carico delle loro ansie è Federconsumatori Rimini, che ha deciso di scendere in campo per aiutare le famiglie a sbloccare l’empasse.

"L’intervento dell’istituto di vigilanza con la sospensione dei riscatti e con l’amministrazione straordinaria ha evitato il default, salvaguardando così le garanzie patrimoniali degli assicurati e dando il tempo alla società di individuare una soluzione per cercare di rafforzare la propria situazione patrimoniale" chiarisce l’associazione, annunciando poi di essere "pronta a intraprendere ogni iniziativa utile alla migliore tutela dei cittadini Riminesi coinvolti". Per questo motivo è stata convocata un’assemblea pubblica che si terrà il 6 maggio prossimo alle 10 nella Sala Bronzetti in Via Caduti di Marzabotto. Sarà l’occasione "per fornire ed illustrare elementi utili per chiarire vari aspetti della vicenda e le possibili modalità di intervento". Nel frattempo Federconsumatori ricorda che è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0541-779989 o scrivere a [email protected] "Al momento - precisa il presidente di Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati - non è possibile quantificare il numero di persone che, nella nostra provincia, potrebbero essere interessate dai recenti sviluppi, anche se è lecito pensare che i casi non siano isolati. Parliamo di investimenti familiari a volte particolarmente sostanziosi, come nel caso ad esempio dei Tfr, e di polizze di varia natura. Al momento non abbiamo stime precise, ma si parla di somme rilevanti, forse milionarie, che sicuramente intaccano in maniera significativa la vita di tante famiglie".

Lorenzo Muccioli