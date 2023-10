Venti minuti di vuoto. Dubbi sull’ora del delitto. Nei filmati la chiave per risolvere il mistero

Un ‘buco’ di circa venti minuti. Un lasso di tempo ristretto, ma nel quale - secondo gli inquirenti che si stanno occupando del giallo di via Del Ciclamino - potrebbe nascondersi la chiave per individuare il colpevole (o i colpevoli) dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 17 coltellate la sera del 3 ottobre scorso nella zona garage sotterraneo, nel piccolo e angusto spazio racchiuso tra la porta tagliafuoco, la rampa di scale che sale agli appartamenti e il vano dell’ascensore. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Rimini guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili, proseguono senza sosta. Nonostante perquisizioni, sopralluoghi e interrogatori, ancora nessun nome figura però nel registro degli indagati in mano al sostituto procuratore Daniele Paci.

Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori ci sono anzitutto due filmati. Il primo è stato ricavato dalla telecamera di sorveglianza interna collocata nella farmacia San Martino sita proprio a ridosso della palazzina del civico 31 in cui abitava Pierina, in corrispondenza della rampa che conduce al sotterraneo in cui si trova il box auto nel quale quella sera la vittima ha parcheggiato la sua Panda rossa, prima dell’incontro con il killer. Attorno alle 22.15, le immagini della telecamera mostrano dei fari di una macchina (verosimilmente quella di Pierina) in transito dietro il vetro fumé della farmacia. Dunque sarebbe questo l’orario di arrivo, in via Del Ciclamino, dell’ex infermiera 78enne, che era di ritorno da un incontro di preghiera nella sala del Regno dei Testimoni di Geova insieme ad un’amica che però non è scesa nello scantinato. C’è poi il filmato tratto dalla telecamera installata da un condòmino all’interno del suo garage per motivi di sicurezza dopo alcuni furti che si erano verificati in passato nella zona. Una telecamera che si aziona nel caso in cui i sensori captino del movimento e che anche quella sera si è attivata. Pur non mostrando nulla, la registrazione ha però catturato le urla strazianti di Pierina, nel momento in cui l’assassino è saltato fuori dal buio scagliandosi contro di lei. L’orario preciso della registrazione non è stato reso noto, ma il tutto dovrebbe essersi svolto tra le 22.35 e le 22.40. Emergerebbero, dunque, una serie di incongruenze nella ricostruzione degli ultimi minuti di vita della vittima, così come sull’esatto orario in cui si è consumato l’efferato omicidio. Una matassa che gli inquirenti stanno cercando di dipanare facendo analizzare la traccia sonora dalla polizia scientifica di Roma. La speranza è che sia possibile ‘ripulire’ la registrazione ed isolare così eventuali suoni che potrebbero offrire una svolta a livello investigativo, come una seconda voce oltre a quella della 78enne oppure il rumore di chiusura di una porta.

Lorenzo Muccioli